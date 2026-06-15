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    لبنان

    هاشم دعا إلى توظيف الديبلوماسية اللبنانية لحماية البلاد وتثبيت وقف النار

      أكد النائب قاسم هاشم أن “الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أساسية في ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لاعتبارها الطرف الضامن له”، داعياً إلى “ترجمة التعهدات إلى خطوات عملية تلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة”.

      واعتبر في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أن ” لدى إسرائيل مشروعاً مستمراً في لبنان وليس مجرد أهداف عابرة”، محذراً “من سعيها لاستغلال الظروف الراهنة لفرض وقائع جديدة على الأرض”، وشدد على “ضرورة توظيف كل أدوات القوة والدبلوماسية اللبنانية لحماية البلاد وتثبيت وقف إطلاق النار”.

      وعن ملف سلاح حزب الله، أكد هاشم أن “الجميع يدرك أن الملف لن يبقى مفتوحًا إلى ما لا نهاية، وأن هناك تفاهمات والتزامات لبنانية ستُنفذ في الوقت المناسب”، لكنه شدد على أن “الأولوية الحالية يجب أن تكون لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الجنوب”، معتبراً أن “الانشغال بالخلافات الداخلية في هذه المرحلة يخدم إسرائيل ويصرف الأنظار عن استكمال تحرير الأراضي اللبنانية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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