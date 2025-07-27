الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 01:50
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    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:نؤكد على ضرورة فتح المعابر فوراً وإدخال حليب الأطفال والغذاء والدواء دون قيد أو شرط