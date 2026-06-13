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    تفاصيل مراسم تشييع الشهيد الإمام الخامنئي: يوم الخميس 9 تموز/ يوليو مراسم التشييع والدفن في مدينة مشهد المقدسة

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