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    لبنان

    المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها للدفاع والتحرير

      تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها ضد العدو الصهيوني دفاعا عن لبنان وشعبه.

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:00 السبت 13-06-2026‏ آليّة عسكريّة من نوع “ياغي” تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:30 السبت 13-06-2026‏ آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

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