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   27 ذو الحجة 1447   
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    نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: الاتفاق مع إيران سيؤدي إلى إطار سلام إقليمي أوسع نطاقا

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