السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
   بيروت 21:11
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    إعلام العدو: مقتل جنود وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في ناقلة جند في قطاع غزة