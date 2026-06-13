السبت   
   13 06 2026   
   27 ذو الحجة 1447   
   بيروت 04:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفاً بلدة تولين في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: الاتفاق مع إيران سيؤدي إلى إطار سلام إقليمي أوسع نطاقا

      نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: الاتفاق مع إيران سيؤدي إلى إطار سلام إقليمي أوسع نطاقا

      الاحتلال يداهم منازل الأهالي خلال اقتحامها بلدة الزبابدة جنوب جنين

      الاحتلال يداهم منازل الأهالي خلال اقتحامها بلدة الزبابدة جنوب جنين

      الاحتلال ينفذ عملية نسف وسط قصف مدفعي داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة

      الاحتلال ينفذ عملية نسف وسط قصف مدفعي داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة