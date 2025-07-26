عاجل

العلاقات الإعلامية في حزب الله: نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة الفنان الكبير الراحل زياد الرحباني وإلى ‏جميع محبيه في لبنان والعالم العربي برحيل هذه القامة الفنية الوطنية المقاومة