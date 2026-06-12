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    المقاومة الاسلامية: استهدف المجاهدون تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعيّة واستهدفوا دبّابتي ميركافا بالصواريخ الموجّهة في البلدة ودمروها

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