السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
   بيروت 10:17
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    الرشق: “حماس” تعاملت بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية وحرصت على التوصّل إلى اتفاق شامل يوقف العدوان ويضع حدًا للمعاناة بغزة