إعلام العدو: خسائر تتجاوز نصف مليار دولار جراء الضربات الإيرانية

كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الهجمات الإيرانية خلال 12 ساعة فقط تسببت بأضرار مادية كبيرة في البنية التحتية داخل الأراضي المحتلة، تقدر بنصف مليار دولار، وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع الكلفة مع استمرار تداعيات المواجهة.

وأفادت الصحيفة، وفق ما نقلت وكالة «تسنيم»، بأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية تجاوز نصف مليار دولار خلال فترة وجيزة. وأشارت إلى أن الكشف عن هذه الخسائر جاء رغم القيود الرقابية التي تفرضها سلطات العدو على وسائل الإعلام بشأن نشر تفاصيل الأضرار والخسائر.

وأضافت: «الإعلان العلني عن حجم الأضرار والخسائر البشرية يعكس خطورة الوضع الذي تواجهه إسرائيل».

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن هذا الرقم لا يمثل سوى تقدير جزئي للخسائر، مؤكدة أن «القتال لم ينتهِ بعد»، وأن عمليات تقييم الأضرار لا تزال مستمرة، ما يجعل من المبكر تحديد الكلفة النهائية للأحداث.

وأضافت المصادر أن حجم الخسائر مرشح للارتفاع مع استكمال عمليات المسح والتقدير، في ظل الأضرار التي لحقت بمواقع ومنشآت مختلفة داخل الأراضي المحتلة.

وفي موازاة ذلك، وجّهت مصادر في وزارة مالية الاحتلال انتقادات حادة إلى الإدارة المالية للمنظومة الأمنية، معتبرة أن «الأرقام الجديدة تعكس مجدداً إخفاق الجيش في إدارة موازنته بكفاءة».

وأشارت المصادر إلى أن «ميزانية المؤسسة العسكرية تبلغ حالياً نحو 200 مليار شيكل، مع توقعات باستمرار مستويات الإنفاق المرتفعة خلال السنوات المقبلة».

المصدر: إعلام العدو