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   23 ذو الحجة 1447   
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    النائب حسين الحاج حسن: منذ متى يحق للقضاء الدخول الى بيت المحامي وتوقيفه بطريقة بوليسية أمام عائلته وسوقه مكبل اليدين

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