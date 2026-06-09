العدوان الاسرائيلي يتواصل على جنوب لبنان

يتواصل العدوان الاسرائيلي الغاشم على جنوب لبنان مستهدفاً القرى والبلدات في مختلف الأقضية ومسبباً خسائر في صفوف المدنيين وممتلكاتهم.

وفي السياق، أفاد مراسل المنار صباح اليوم الثلاثاء أن الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفاً بلدة بيوت السياد، كذلك أغار مستهدفاً بلدة العباسية. واستهدف قصف مدفعي معادي يستهدف بلدات: صريفا، فرون.

مراسل المنار أفاد ايضاً باستهداف غارتين من مسيرة مدينة النبطية، واستهدفت غارة مسيرة كفررمان، كما أشار إلى أنه تم سحب شهيدين من المنطقة.

وفي وقت سابق صباح اليوم استهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون.

يأتي ذلك في وقت وجه فيه جيش العدو تهديداً إلى سكان “مدينة صور – بما فيها الحارة المسيحية – والمخيمات والأحياء المحيطة بها”.

في وقت أغار فيه الطيران الحربي المعادي على منطقة المساكن الشعبية في صور.

المصدر: موقع المنار