إعلام العدو: تقديرات إسرائيلية تتحدث عن “نشوة قوة” إيرانية وفشل الردع وتخبط أمني بعد ضربات المنطقة

في اعترافات لافتة ضمن إعلام العدو، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن محلل الشؤون العسكرية يوآف ليمور قوله إن الهجمات التي استهدفت إيران لم تنجح في تحقيق الردع المطلوب، مشيراً إلى أن طهران تعيش “حالة من نشوة القوة” بعد صمودها خلال أسابيع من المواجهة.

وبحسب ليمور، فإن الشعور السائد داخل إيران هو أنها خرجت من المواجهة أكثر قوة على المستوى الاستراتيجي، رغم تعرضها لضربات عسكرية، في حين خرجت “إسرائيل” والولايات المتحدة – وفق تعبيره – أضعف مما كانتا عليه قبل التصعيد، لافتاً إلى أن ذلك يعود أيضاً إلى “تردد الموقف الأميركي” في إدارة المفاوضات، والتهديدات غير المدعومة بخطوات عملية، إضافة إلى ضغوط دول الخليج التي تخشى انعكاسات أي تصعيد على بنيتها التحتية.

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة في تقرير آخر أن مسؤولين أمنيين في كيان العدو أقرّوا بأن احتمال رد إيران على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت كان مطروحاً قبل تنفيذ العملية، وبدرجة تقدير مرتفعة، رغم اتخاذ قرار تنفيذ الضربة.

وبحسب التقرير، فإن ما بعد استهداف الضاحية شهد رفع مستوى التحذير من احتمال إطلاق نار إيراني، إلا أن جهوزية المنظومة الإسرائيلية جاءت متأخرة، لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى حالة ارتباك في التقديرات الأمنية وسرعة تطور الأحداث.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض التقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت تعتقد بوجود وقت أطول للاستعداد، إلا أن الجهوزية الإيرانية العالية جعلت إطلاق الصواريخ مسألة “دقائق فقط”، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع الجاهزية بشكل عاجل وتحذير الجمهور في اللحظات الأخيرة بعد رصد استعداد منصات الإطلاق.

وأضافت أن مسؤولين في المنظومة الأمنية أبدوا إحباطاً من واقع جديد تشكّل في الميدان، يتمثل – بحسب وصفهم – بقدرة إيران على فرض معادلة ردع، بحيث إن أي استهداف للضاحية الجنوبية قد يقابله رد صاروخي من إيران وربما من اليمن أيضاً.

المصدر: إعلام العدو