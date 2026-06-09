الثلاثاء   
   09 06 2026   
   23 ذو الحجة 1447   
   بيروت 07:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس التنفيذي لشركة توزيع كهرباء محافظة طهران: من أصل 29 مغذيًا حيويًا في المحافظات تم إصلاح أعطال 27 خطًا بالكامل حتى الآن

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس التنفيذي لشركة توزيع كهرباء محافظة طهران: حققت الخطة الوطنية لتنظيم شبكات الكهرباء في محافظة طهران تقدمًا بنسبة 95%

      الرئيس التنفيذي لشركة توزيع كهرباء محافظة طهران: حققت الخطة الوطنية لتنظيم شبكات الكهرباء في محافظة طهران تقدمًا بنسبة 95%

      الرئيس التنفيذي لشركة توزيع كهرباء محافظة طهران: سيتم إصلاح المغذيات الحيوية بحلول نهاية حزيران/ يونيو

      الرئيس التنفيذي لشركة توزيع كهرباء محافظة طهران: سيتم إصلاح المغذيات الحيوية بحلول نهاية حزيران/ يونيو

      الرئيس الكوبي: واشنطن تدرس 3 سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي أو السيطرة على الاقتصاد أو اللجوء إلى عدوان عسكري

      الرئيس الكوبي: واشنطن تدرس 3 سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي أو السيطرة على الاقتصاد أو اللجوء إلى عدوان عسكري