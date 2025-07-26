السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
   بيروت 07:10
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    بلدية عناتا تكشف أنّ سلطات الاحتلال صادرت نحو 90% من أراضي البلدة الواقعة شمال شرق القدس المحتلة فيما بنيت حولها خمس مستوطنات حاصرت البلدة بالكامل