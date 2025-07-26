السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
   بيروت 04:05
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    مقتل 15 شخصا على الاقل واصابة نحو 30 آخرين الجمعة إثر انقلاب حافلة كانوا يستقلونها في واد بجبال الأنديز بجانب نهر و كانت تقل أكثر من 60 شخصا في بيرو