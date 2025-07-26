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   1 صفر 1447   
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    سي إن إن: تقرير داخلي للحكومة الأمريكية لم يجد أي دليل على سرقة حماس للمساعدات الممولة من واشنطن في غزة