السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
   بيروت 02:30
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    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية