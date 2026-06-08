الإثنين   
   08 06 2026   
   22 ذو الحجة 1447   
   بيروت 08:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صافرات الإنذار تدوي وسط فلسطين المحتلة ومستوطنات الضفة بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو: اصابة منزل في مستوطنة في منطقة الشمرون واصابة مستوطنة بحالة حرجة

      اعلام العدو: اصابة منزل في مستوطنة في منطقة الشمرون واصابة مستوطنة بحالة حرجة

      بالفيديو | صاروخ إيراني يصيب مستوطنة “إيتمار” الإسرائيلية المقامة على أراضي نابلس المحتلة بالضفة الغربية

      بالفيديو | صاروخ إيراني يصيب مستوطنة “إيتمار” الإسرائيلية المقامة على أراضي نابلس المحتلة بالضفة الغربية

      اعلام العدو يتحدث عن صواريخ انشطارية اطلقت من ايران

      اعلام العدو يتحدث عن صواريخ انشطارية اطلقت من ايران