المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 19:10 الأحد تجمّعًا لجنود العدوّ عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة