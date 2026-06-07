حركة الجهاد الإسلامي: نبارك العملية البطولية التي استهدفت مستوطنة كوخاف يائير ومداخل عدد من المستوطنات بالقرب من قلقيلية وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف المستوطنين الغاصبين لأرضنا