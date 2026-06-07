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   21 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الإسلامية: استهدفنا قوّة معادية مؤلّفة من دبّابتَي ميركافا وجرّافة عسكريّة حاولت التسلّل لمسافة 1 كلم باتّجاه اطراف زوطر الشرقية بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات وأجبرناها على التراجع

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