المقاومة استهدفت عند السّاعة 07:30 اليوم الأحد قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة