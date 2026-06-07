المقاومة استهدفت عند السّاعة 07:00 اليوم الأحد آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة