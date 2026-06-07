المقاومة الإسلاميّة استهدفت عند السّاعة 02:30 والساعة 03:40 الأحد تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة شقيف النمل على أطراف بلدة الطيري بقذائف المدفعيّة على دفعتين