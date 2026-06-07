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   07 06 2026   
   21 ذو الحجة 1447   
   بيروت 12:09
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    حماس تحذر من تصاعد سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل والاعتقال والتهجير وإرهاب المستوطنين

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