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   25 07 2025   
   29 محرم 1447   
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    الامام الخامنئي: سيظهر المستقبل أن الحركتين العسكرية والعلمية ستتقدمان نحو آفاق أرحب وأسرع من الماضي ان شاء الله