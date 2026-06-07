المقاومة الاسلامية بيان (5): استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة