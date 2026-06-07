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    المقاومة الاسلامية بيان (3): استهدفنا ‏مقرًّا قياديًّا تابعًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة النّاقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة

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