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    عربي وإقليمي

    فلسطين | استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة بينهم نازحون

      أعلنت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد تسعة فلسطينيين، السبت، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

      ووفق الدفاع المدني، أسفرت غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم الجوازات للنازحين في مدينة غزة عن استشهاد سبعة أشخاص وإصابة 15 آخرين. كما أفاد مستشفى الشفاء في المدينة باستقبال جثامين سبعة شهداء جراء الهجوم.

      وفي جنوب القطاع، قال الدفاع المدني إن الشاب مهند عثمان فروانة (25 عاماً) استشهد صباحاً إثر استهداف خيمة كان يقيم فيها فوق منزله المدمر، بينما أعلن مستشفى ناصر في خان يونس وصول جثمانه إلى المستشفى إلى جانب عدد من الجرحى.

      من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان إن فروانة كان “قائداً لخلية إرهابية في الجناح العسكري لحماس”، مؤكداً أنه قُتل في “ضربة دقيقة”.

      ونقل عن محمد فروانة، ابن عم القتيل، قوله إن الغارة استهدفت الخيمة المقامة على سطح منزله قبل ساعات من موعد زفافه. وأضاف “كانت العائلة بأكملها تستعد للاحتفال بزفافه، لكننا نحضر جنازته بدلاً من ذلك”.

      وفي وقت لاحق من المساء، أعلن الدفاع المدني استشهاد شخص تاسع يبلغ من العمر 37 عاماً في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جنوب شرقي مدينة غزة.

      المصدر: وكالة يونيوز

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