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   21 ذو الحجة 1447   
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    وسائل إعلام أمريكية: واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتعويض حلفائها في الخليج عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب على إيران

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