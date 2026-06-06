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    اعلام العدو: نائب قائد الجبهة الشمالية السابق جيري غيرشون: إسرائيل فقدت السيطرة على الحرب ..هي ومعها الولايات المتحدة تخسران أمام إيران حاليا

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