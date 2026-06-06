نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: النشاط الاستخباري “الإسرائيلي” ضدنا تجاوز نشاط أي دولة حليفة وحتى الدول المعادية وأسلوب إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية تجاوز الحدود بشكل غير مسبوق