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    نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: “إسرائيل” تسعى للحصول على معلومات بشأن استراتيجية ترمب في مفاوضات إيران

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