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   25 07 2025   
   29 محرم 1447   
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    حماس: الإفراج عن جورج عبد الله يعيد تسليط الضوء على تواطؤ الأنظمة الغربية مع العدو الصهيوني وانحيازها الفاضح ضد كل من يقاوم الظلم والهيمنة