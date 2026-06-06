اليونيفيل تتقدم بالتعازي إلى الجيش اللبناني وإلى عائلات العسكريين الذين سقطوا جراء غارة جوية في النبطية: انتهاك جسيم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وللقرار (1701)