السبت
06 06 2026
20 ذو الحجة 1447
بيروت 19:10
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
السبت
20 ذو الحجة 1447
الإمساك
03:46
صلاة الصبح
03:58
الشروق
05:27
الظهر
12:37
العصر
16:22
المغرب
20:07
العشاء
21:10
منتصف الليل
23:52
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
مراسل المنار: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان
06-06-2026 18:16 مساءً
مواضيع ذات صلة
“القومي”: نرفض بأي شكل من أشكال التفريط بالحقوق الوطنية أو التنازل عن الثوابت
18:45
المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 17:20 السبت تجمّعًا لجنود العدو في محيط معتقل الخيام بمحلّقة انقضاضية وحقّقوا إصابات مؤكدة
18:42
المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 17:00 السبت لطائرة مسيّرة مسلّحة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء منطقة الزهراني بصاروخ أرض جو
18:40