لقاء تنسيقي إعلامي بين حركة أمل وحزب الله دعا الجهات الرسمية المعنية بالشأن الإعلامي إلى القيام بدورها في وضع حدّ لوسائل الإعلام والمنصات والإعلاميين الذين يصرون على بث خطاب التحريض وإثارة الفتنة