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   29 محرم 1447   
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    حركة حماس: نهنئ الشعب اللبناني الشقيق بالإفراج عن المناضل الكبير جورج إبراهيم عبد الله بعد أن أمضى 41 عاما في السجون الفرنسية بسبب مواقفه الداعمة للمقاومة الفلسطينية