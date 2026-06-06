بقائي: استهداف الجيش اللبناني يُعدّ جريمةً موصوفةً بحق لبنان وجيشه وسيادته، ورسالةً عدوانيةً واضحةً مفادها أن إسرائيل لا تريد للبنان أمناً ولا استقراراً ولا ازدهاراً