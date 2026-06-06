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    المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: استهداف العدو الإسرائيلي لعناصر الجيش اللبناني يؤكد من جديد أن الكيان يستبيح لبنان بكل مكوّناته فهو لا يفرّق بين جندي ومقاوم ومدني، ولا بين طفل وامرأة وشيخ

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