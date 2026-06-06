تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:30 أمس الجمعة‏ لمسيّرة إسرائيليّة معادية من نوع “هيرون 1” في أجواء منطقة الريحان بصاروخ أرض – جوّ وأجبروها على التراجع