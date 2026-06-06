رئيس الحكومة من مطار القليعات: قريبا تنطلق الرحلات من هذا المطار

قال رئيس الحكومة نواف سلام من مطار القليعات: “نلتقي من شمال البلاد ولكن عيوننا تبقى على الجنوب. لسنا هنا امام مدرج بل نحن امام قرار سياسي وانمائي بامتياز ان لا تبقى منطقة عكار خارج اولويات الدولة الانمائية.

وتابع: “رغم ما قدمته عكار الى الوطن فقد عانت على مدى عقود من الحرمان والتهميش وهذا ليس توصيفا انشائيا بل واقع تؤكده الارقام. والمشروع هو في صلب الانماء المتوازن. المطار لم يعد فكرة مؤجلة بل مسار بدأ يتجسد فعلا. ورهاننا ان يفتح تشغيل هذا المطار فرصا جديدة في العمل والنقل والتجارة. هو ليس مطارا بديلا عن مطار بيروت. وقريبا تكون الرحلات من هذا المطار قد انطلقت”.

واضاف: “هنا اقرت وثيقة الوفاق الوطني وهنا انتخب رينيه معوض رئيسا للجمهورية، لذلك فان اعادة الحياة الى هذا المطار هي ايضا استعادة لمعنى الدولة واستعادة لوثيقة الطائف. نحول الانماء المتوازن الى ورقة عمل. لكن استكمال الطائف لا يكون بالانماء وحده وسائر الاصلاحات. استكمال الطائف يتطلب ايضا ان تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية كما جاء في نص الاتفاق وحصر السلاح بيد الدولة وحدها”.