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   29 محرم 1447   
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    المناضل جورج عبدالله: طالما هناك مقاومة هناك عودة للوطن وهي قوية بشهدائها الذين صنعوا شلال الدم المقاوم