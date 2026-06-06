السبت   
   06 06 2026   
   20 ذو الحجة 1447   
   بيروت 11:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المقاومة الاسلامية: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمسيّرتين انقضاضيتيّن

      مواضيع ذات صلة

      يديعوت احرونوت: نتيجة العملية المتعثرة في الشمال استخدم نتنياهو موضوع قلعة الشقيف بطريقة يائسة

      يديعوت احرونوت: نتيجة العملية المتعثرة في الشمال استخدم نتنياهو موضوع قلعة الشقيف بطريقة يائسة

      الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط وقواعد أميركية في الكويت والبحرين

      الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط وقواعد أميركية في الكويت والبحرين

      برنامج الأغذية العالمي: الملايين يتعرضون للجوع بسبب الحرب ضد إيران

      برنامج الأغذية العالمي: الملايين يتعرضون للجوع بسبب الحرب ضد إيران