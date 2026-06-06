الجيش اللبناني: استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي – النبطية في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه