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    عراقجي: قد يفهم من تصريحات عون أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وتهجر ربع اللبنانيين وتقصف بلاده يوميا

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