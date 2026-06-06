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    وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رداً على عون: لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد

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