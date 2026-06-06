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    مستشفى ناصر: شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

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